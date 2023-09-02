Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 180 км, - Ігнат

Ці ракети вже застосовуються в Україні на системах ППО NASAMS.

Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", — заявив Ігнат.

Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.

AMRAAM — це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення — ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.

"Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", — підкреслив він.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року.