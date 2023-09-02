Росія вдарила з авіації по Бериславському району Херсонської області. Є загиблий та постраждалі.
Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА.
Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя.
Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. Через удар пошкоджено низку будинків у селі.
Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.