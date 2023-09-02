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Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, є загиблий

Через удар пошкоджено низку будинків у селі.

Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, є загиблий
Фото: Херсонська облпрокуратура

Росія вдарила з авіації по Бериславському району Херсонської області. Є загиблий та постраждалі. 

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. 

Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. Через удар пошкоджено низку будинків у селі.

Фото: Херсонська облпрокуратура

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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