Через удар пошкоджено низку будинків у селі.

Росія вдарила з авіації по Бериславському району Херсонської області. Є загиблий та постраждалі.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя.

Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. Через удар пошкоджено низку будинків у селі.

Фото: Херсонська облпрокуратура

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.