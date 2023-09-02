Міноборони заявило, що стягує 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпаїв

При цьому напередодні Офіс Генпрокурора заявив, що попередив поставку ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів. Засвідчено факт прийняття Міністерством оборони неякісної продукції.

Міністерство оборони заявило, що стягує 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпаїв.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Юридичною службою Міністерства оборони України постійно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів для потреб Збройних Сил України, зокрема продуктових наборів для військовослужбовців”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір за 3 тижні з початку повномасштабного вторгнення РФ — 14 березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону.

Міноборони повідомляє, що компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн - сума договору, 26,660 млн - пеня).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 відкрито провадження по справі №910/13416/22, задоволено заяву Міністерства оборони України про забезпечення позову, накладено арешт на рахунки відповідача в межах суми позовних вимог.

У лютому 2023, ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі залучено Офіс Генерального прокурора у справі.

У травні 2023 року Міністерством оборони України спільно з органами прокуратури прийнято рішення про подання позовної заяви про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до вищезазначеного договору.

“Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною”, - йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

Нагадаємо, напередодні Офіс Генпрокурора заявив, що прокурори у суді довели незаконність положень додаткової угоди до вказаного договору між Міноборони і постачальником, а також засвідчено факт прийняття Міністерством оборони неякісної продукції.

Також нагадаємо, що нещодавно СБУ заявила про викриття ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів. Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.

Як повідомили джерела LB.ua, міністра оборони Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість главою МО може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров.