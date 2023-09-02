Уночі з’являється колісна та гусенична техніка на тягачах.

У Маріуполі фіксують рух військової техніки з особовим складом та боєкомплектом у напрямку Бердянська.

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Продовжується переміщення військової техніки Маріуполем. Основний напрям – Бердянськ», - написав Андрющенко.

За його словами, удень містом пересуваються здебільшого вантажівки з боєкомплектом та військовими. Уночі ж з’являється колісна та гусенична техніка на тягачах.

Андрющенко зазначив, що останніми днями окупанти переганяли САУ, танки та колісну техніку всього до 13 одиниць у напрямку Пологів через населені пункти Дем’янівка і Комишувате, далі - через Стародубівку в Розівку. У зв'язку з цією передислокацією перекрили трасу.

Раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти риють окопи впритул до Маріуполя.