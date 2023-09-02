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На Сумщині за добу четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів

Пошкоджено 16 приватних та 11 багатоквартирних будинків.

На Сумщині за добу четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів
Фото: Нацполіція

Минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.

Про це повідомили у Національній поліції.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Всього зафіксовано понад 150 ударів.

Внаслідок обстрілу четверо осіб дістали поранення, пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 5 приватних автомобілів, 2 магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школу мистецтв, приміщення управління освіти, дитячу бібліотеку, відділення поліції, банку, ЖЕКу, механічну майстерню, господарське приміщення та сільськогосподарську техніку. 

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли 1 вересня місто Середина-Буда на Сумщині.

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