Минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.
Про це повідомили у Національній поліції.
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Всього зафіксовано понад 150 ударів.
Внаслідок обстрілу четверо осіб дістали поранення, пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 5 приватних автомобілів, 2 магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школу мистецтв, приміщення управління освіти, дитячу бібліотеку, відділення поліції, банку, ЖЕКу, механічну майстерню, господарське приміщення та сільськогосподарську техніку.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли 1 вересня місто Середина-Буда на Сумщині.