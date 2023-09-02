Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли 1 вересня місто Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомили у Національній поліції.

Минулої доби війська РФ 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА.

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