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Гуменюк прокоментувала заяви окупантів про нібито нічну атаку морських дронів на Керченський міст

Вона зазначила, що окупантам якось треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури.

Гуменюк прокоментувала заяви окупантів про нібито нічну атаку морських дронів на Керченський міст
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону прокоментувала заяви окупантів про нібито нічну атаку морських дронів на Керченський міст.

"Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що міст не допомагає з підтягуванням військових резервів, як це було раніше. 

Нагадаємо, нещодавно Росія створила підводний бар’єр для стримування атак морських дронів на Кримський міст. 

За рік на Кримському мості двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. Автомобільний рух мостом відновили в лютому 2023 року, залізничний – у травні.

Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.

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