Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ефективність САУ CAESAR на полі бою.

“Самохідна артилерійська установка CAESAR родом із Франції. В Україні з’явилася навесні 2022 року і допомогла змінити хід російсько-української війни. Технологічна та мобільна французька гаубиця швидко стала незамінним елементом у контрбатарейній боротьбі проти російської артилерії”, - написала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що з появою CAESAR правила гри змінилися. Далекобійна французька гаубиця калібру 155мм, здатна стріляти на 40, а при використанні «розумних» снарядів Excalibur, і на всі 50 кілометрів, стала справжнім жахом для росіян, які про подібну дальність пострілу могли хіба мріяти.

Вже в одному з перших боїв українські ЦЕЗАРІ спалили два ворожі танки, одну БМП і БТР разом з екіпажами.

Невдрвзі українські артилеристи одним залпом із 6 французьких САУ накрили район, де росіяни зосередили 15 одиниць озброєння та військової техніки. Пряме влучання і в одну мить на концерт кобзона відправилися десятки окупантів, а серед знищених цілей виявилися САУ 2С-19 «Мста-С» і командно-штабна машина командира батареї.

ЦЕЗАРІ полюють на ворожу артилерію, використовуючи технологічну перевагу над російськими аналогами. Цифрова система управління вогнем забезпечує автоматичне наведення гаубиці на ціль, а за хвилину вона може відстріляти до шести снарядів і швидко залишити вогневу позицію. Саме так було і під час унікальної операції зі звільнення острова Зміїний, до якої також долучилися ЦЕЗАРІ.

САУ CAESAR Україна отримує також і з Данії. Завдяки новому шасі ці машини отримали повністю автоматизовану систему заряджання, а боєзапас вдалося збільшити з 18 до 30 снарядів, що на практиці означає лиш одне – ще більше ліквідованих ворогів.

Гання Маляр зауважила, що французькі САУ сьогодні настільки ненависні для росіян, що на них постійно полюють ворожі дрони-камікадзе типу «Ланцет». Але скорострільність, мобільність і маневреність допомагають «французам» не лише виживати на полі бою, а й ефективно виконувати свою головну місію – знищувати російських окупантів.

Тим часом перші десять танків Abrams прибудуть в Україну до середини вересня. Всього очікується поставка 31 танка Abrams.