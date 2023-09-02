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Ганна Маляр розповіла про ефективність САУ CAESAR на полі бою

“155 мм французької витонченості, що несе смерть ворогам!”

Ганна Маляр розповіла про ефективність САУ CAESAR на полі бою
Французькі САУ CAESAR на передовій
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ефективність САУ CAESAR на полі бою. 

“Самохідна артилерійська установка CAESAR родом із Франції. В Україні з’явилася навесні 2022 року і допомогла змінити хід російсько-української війни. Технологічна та мобільна французька гаубиця швидко стала незамінним елементом у контрбатарейній боротьбі проти російської артилерії”, - написала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що з появою CAESAR правила гри змінилися. Далекобійна французька гаубиця калібру 155мм, здатна стріляти на 40, а при використанні «розумних» снарядів Excalibur, і на всі 50 кілометрів, стала справжнім жахом для росіян, які про подібну дальність пострілу могли хіба мріяти. 

Вже в одному з перших боїв українські ЦЕЗАРІ спалили два ворожі танки, одну БМП і БТР разом з екіпажами.

Невдрвзі українські артилеристи одним залпом із 6 французьких САУ накрили район, де росіяни зосередили 15 одиниць озброєння та військової техніки. Пряме влучання і в одну мить на концерт кобзона відправилися десятки окупантів, а серед знищених цілей виявилися САУ 2С-19 «Мста-С» і командно-штабна машина командира батареї.

ЦЕЗАРІ полюють на ворожу артилерію, використовуючи технологічну перевагу над російськими аналогами. Цифрова система управління вогнем забезпечує автоматичне наведення гаубиці на ціль, а за хвилину вона може відстріляти до шести снарядів і швидко залишити вогневу позицію. Саме так було і під час унікальної операції зі звільнення острова Зміїний, до якої також долучилися ЦЕЗАРІ.

САУ CAESAR Україна отримує також і з Данії. Завдяки новому шасі ці машини отримали повністю автоматизовану систему заряджання, а боєзапас вдалося збільшити з 18 до 30 снарядів, що на практиці означає лиш одне – ще більше ліквідованих ворогів.

Гання Маляр зауважила, що французькі САУ сьогодні настільки ненависні для росіян, що на них постійно полюють ворожі дрони-камікадзе типу «Ланцет». Але скорострільність, мобільність і маневреність допомагають «французам» не лише виживати на полі бою, а й ефективно виконувати свою головну місію – знищувати російських окупантів.

Тим часом перші десять танків Abrams прибудуть в Україну до середини вересня. Всього очікується поставка 31 танка Abrams.

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