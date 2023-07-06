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Із російського полону вдалося повернути ще 47 українців

Серед них - бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних. 

Із російського полону вдалося повернути ще 47 українців
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Вдалося повернути з полону додому 45 українських воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед визволених - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону. 

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - зазначив Єрмак.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед визволених бранців - 20 представників Збройних Сил (зокрема, 10 - із тероборони), 10 нацгвардійців, четверо прикордонників і один військовий моряк.

"Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках. 

У штабі додали, що деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції.

Також додому повернули незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

"Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - зазначив Єрмак.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

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Нагадаємо, минулого місяця Президент Зеленський повідомив, що після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.

За даними Мінреінтеграції, Росія ще тримає у полоні 126 жінок. 23 бранки мають дітей.

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