Серед них - бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Вдалося повернути з полону додому 45 українських воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед визволених - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - зазначив Єрмак.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед визволених бранців - 20 представників Збройних Сил (зокрема, 10 - із тероборони), 10 нацгвардійців, четверо прикордонників і один військовий моряк.

"Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.

У штабі додали, що деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції.

Також додому повернули незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

"Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - зазначив Єрмак.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Нагадаємо, минулого місяця Президент Зеленський повідомив, що після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.

За даними Мінреінтеграції, Росія ще тримає у полоні 126 жінок. 23 бранки мають дітей.