За програмою єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень

За рік програми єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень.

Про це повідомили в Мінекономіки України.

Згідно з повідомленням, уряд ініціював проєкт для надання підтримки бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць у липні 2022 року. В межах грантової програми підприємці можуть отримати кошти на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти на створення й розвиток переробних підприємств, саду та виноградарства, тепличного господарства.

За результатами проєкту:

за програмою "Власна справа" видано 5 061 мікрогрант на 1,2 млрд гривень;

на розвиток переробних підприємств видано 455 грантів на 2,4 млрд гривень;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – 88 грантів на 325 млн гривень.

Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж 3 років.

Отримати грант можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Заявку можна подати через портал Дія.

Нагадаємо, станом на квітень до "Армії відновлення", яка займається суспільно важливими роботами, вже долучилися понад 15 000 безробітних українців у 17 регіонах.