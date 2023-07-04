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Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною

Прискорення проходження планують досягти завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.

Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною
Ілюстративне фото
Фото: Укртрансбезпека

Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.

Про це повідомляє Інтфакс-Україна. 

"Польща стала хабом для постачань важливих вантажів для України. Влада може збільшити пропускну здатність прикордонних переходів. Ми запропонували таке рішення - зробити експериментальний КПП, на якому польські та українські прикордонники спільно проводили б контроль вантажівок", - повідомив член правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (ПАІТ) Ґжеґож Осташ. 

За його словами, нині в Україні ведуть бізнес 870 польських компаній, і Польща зацікавлена в розвитку співпраці з українським бізнесом. 

"Ми збираємо пропозиції та зауваження від польського бізнесу щодо того, як можна було б спростити ведення бізнесу в Україні. Усі пропозиції українській владі передасть урядова уповноважена з питань розвитку польсько-української співпраці Ядвіга Емілевич", - сказав Осташ.

Як повідомляється у пресрелізі ПАІТ, агентство створило реєстр польських компаній, які планують виходити на український ринок і брати участь у програмах із відновлення країни. Сьогодні зацікавленість у співпраці з українським бізнесом висловили понад 2 500 підприємств та організацій.

Нагадаємо, із 1 червня Польща призупинила рух вантажівок і тягачів на кордоні з Білоруссю. Для відновлення руху видадуть окреме розпорядження.

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