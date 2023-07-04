У частини споживачів в шістьох областях немає світла через ворожі обстріли

У Донецькій області через обстріли росіян знеструмлено шахту.

Унаслідок російських атак без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що у Донецькій області через обстріли росіян знеструмлено шахту, ведуться відновлювальні роботи.

"Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що через несприятливі погодні умови без світла тимчасово залишалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Станом на 4 липня всі регіони заживлені. Наразі ще залишаються знеструмленими два населених пункти в Сумській і вісім – у Черкаській областях.

Зокрема у Закарпатській області через негоду тимчасово знеструмлювалася лінія міждержавного з'єднання з Молдовою 110 кВ. Наразі всіх споживачів заживлено через резервні потужності.

У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке було порушене після підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що компанія ДТЕК заявила, що вже полагодила сім енергоблоків ТЕС, ще сім зараз ремонтують.