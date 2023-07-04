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Компанія ДТЕК заявила, що вже полагодала 7 енергоблоків ТЕС, ще 7 зараз ремонтують

Всього протягом року компанія планує привести до ладу 27 енергоблоків.

Компанія ДТЕК заявила, що вже полагодала 7 енергоблоків ТЕС, ще 7 зараз ремонтують
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДТЕК

Компанія ДТЕК заявила, що вже полагодала 7 енергоблоків ТЕС, ще 7 зараз ремонтують. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“У 2023 році ДТЕК вже вклав 1,5 млрд грн в ремонт ТЕС. Взимку ТЕС ДТЕК зазнали десятків масованих атак ракетами та дронами, через що перед енергетиками стоїть безпрецедентний виклик – швидка та ефективна підготовка до наступної зими”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що вже полагодили 7 енергоблоків ТЕС. Ще 7 спеціалісти ремонтують прямо зараз. 

Всього протягом року компанія планує привести до ладу 27 енергоблоків. 

Нагадаємо, Укренерго відновила вже близько половини своїх мереж. Відновленням енергосистеми в Укренерго займаються більше 1500 людей.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна працює над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС. Це передбачено в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. 

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