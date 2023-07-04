Всього протягом року компанія планує привести до ладу 27 енергоблоків.

Компанія ДТЕК заявила, що вже полагодала 7 енергоблоків ТЕС, ще 7 зараз ремонтують.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“У 2023 році ДТЕК вже вклав 1,5 млрд грн в ремонт ТЕС. Взимку ТЕС ДТЕК зазнали десятків масованих атак ракетами та дронами, через що перед енергетиками стоїть безпрецедентний виклик – швидка та ефективна підготовка до наступної зими”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже полагодили 7 енергоблоків ТЕС. Ще 7 спеціалісти ремонтують прямо зараз.

Всього протягом року компанія планує привести до ладу 27 енергоблоків.

Нагадаємо, Укренерго відновила вже близько половини своїх мереж. Відновленням енергосистеми в Укренерго займаються більше 1500 людей.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна працює над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС. Це передбачено в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.