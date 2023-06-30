Кабмін призначив головою АРМА Олену Думу, повʼязану з підозрюваним у держзраді нардепом Деркачем

Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (КМУ, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА). Також очолювала профспілкові організації різного рівня.

Кабінет Міністрів призначив головою Агентства з розшуку та менеджменту активів Олену Думу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У ЦПК заявляють, що це призначення незаконне, оскільки під час конкурсу Дума не отримала необхідної кількості голосів - один із членів конкурсної комісії відкликав свій, причому вирішальний голос.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Олена Дума виграла конкурс - за це проголосували шість із восьми членів комісії.

Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (КМУ, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА). Також очолювала профспілкові організації різного рівня.

Transparency International Ukraine застерігала уряд щодо призначення Думи. Організація зазначала, що "цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом". Зокрема, Дума повʼязана з підозрюваним у державній зраді нардепом Андрієм Деркачем. За словами активіста, голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, Дума замішана й у "ФСБшній спецоперації" про тотально корумповану Україну.