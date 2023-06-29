Публічні фінанси відбудови: прозорий бюджет та сучасні інструменти аналітики даних

Україна, як країна, що пройшла складний шлях реформ та політичних змін, знаходячись уже десятий рік у війні з росією стоїть перед великими викликами й завданнями щодо відбудови та модернізації своєї економіки та державних інституцій. Одним з важливих аспектів, який потребує уваги, є ефективне управління публічними фінансами в тому числі коштами відбудови.

Фото: Нацбанк

Згідно з оновленою оцінкою Світового Банку, Єврокомісії та ООН вартість реконструкції та відновлення в Україні становить 411 мільярдів доларів або приблизно 5 річних українських бюджетів. Цілком очевидно, що відновлення фінансуватиметься коштами репарацій від росії, а також міжнародних партнерів, українського бюджету та бізнесу. Саме тому, Україна зобов’язана стати надійним партнером у відбудові й відкриття інформації про публічні фінанси, а їх ефективність використання буде наріжним каменем успіху.

Передусім, важливо розуміти, що відкритість бюджетного процесу є основою демократичного управління та гарантом прозорості та відповідальності держави перед громадянами. Україна має унікальний досвід упровадження інструментів відкритого бюджету за ініціативи та активної підтримки громадянського суспільства. Десять років тому (травень 2013 року), Парламент зареєстрував проєкт закону «Про відкритість використання публічних коштів», який передбачав публікацію всіх платіжних доручень та окремих звітів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших установ, що здійснює Казначейство на спеціально створеному сайті. Через два роки відбулося публічне представлення Єдиного веб-порталу використання публічних коштів за участю Голови Парламенту, Міністра фінансів та громадських активістів.

Це стало можливим виключно завдяки успішній співпраці представників влади з експертним середовищем. Ініціатива створення веб-порталу належала громадянському суспільству. Вони розробили проєкт закону й утворили всеукраїнську коаліцію громадських організацій для його адвокайції. Після Революції гідності та створення шикорокої коаліції громадських організацій, Реанімаційного Пакету Реформ його прийняття лягло в порядок денний в співпраці з Парламентом .

Після прийняття закону, експертне середовище допомогло урядовцям напрацьовувати загальне бачення якою нова система буде , необхідні нормативні документи, проводити навчання користувачів та вдосконалювати веб-портал після початку його роботи.

На сьогодні, на порталі знаходяться інформація щодо:

• 240 млн платіжних доручень, здійснених Казначейством

• 82 млн договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, накладних та звітів про використання коштів

• 55 тисяч індивідуальних кабінетів організацій, які відповідно до Закону заповнюють інформацію на сайті

• 2 млн осіб з усього світу користуються порталом щороку.

Відкритість інформації про видатки бюджету дозволяє громадянам, експертам та громадським організаціям бути активними учасниками у процесі бюджетного контролю, підвищує довіру громадськості та міжнародних партнерів до урядових інституцій та сприяє ефективному використанню ресурсів.

Міністерство фінансів розмістило додатково на цьому порталі нові інстументи відкритих даних:

• Бюджет для громадян - інформація з питань планування та виконання бюджету на державному та місцевому рівнях

• BOOST-аналіз — це інструмент, який дозволяє проводити аналіз бюджетів усіх рівнів: від громади до держави, в розрізі доходів, видатків, кредитування та фінансування, що розроблено за методологією Світового банку та є частиною Бюджету для громадян

• Spending - інформація про використання розпорядниками публічних коштів державного та місцевих бюджетів

• Proifi - реєстр проєктів, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій

• Різноманітні дешборди, зокрема й інформація коштів міжнародних партнерів які виділяються Україні для часткового покриття видатків державного бюджету .

Всі ці інструменти разом з низкою проведених реформ в Україні посприяли тому, що попри війну, Україна очолила T-index (індекс транспарентності) у Європі та посіла перше місце у категорії розвитку відкритих даних.

Органи влади використовують інформацію з порталу у роботі, в тому числі для проведення оцінки ефективності використання коштів бюджету. Особливо актуальним ці інструменти стали у часи COVID-19. Так, Рахункова палата на основі даних порталу створила серію дешбордів, які дозволили відслідковувати використання коштів на боротьбу з пандемією, що дозволило більш ефективно приймати рішення у сфері публічного здоров'я, на основі даних .

Значний потенціал для вдосконалення публічних фінансів в Україні має бути знайдений у використанні цифрових рішень та великих даних. Сучасні технології, такі як штучний інтелект, машинне навчання та аналітика даних, можуть допомогти в управлінні та аналізі публічних фінансів. Вони забезпечують швидкий та точний доступ до даних, а також дозволяють прогнозувати та виявляти тенденції, що дає змогу приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати використання коштів.

Використовуючи наявні дані Казначейства та сучасні технології на основі великих даних, саме інституції громадянського суспільства можуть відіграти ключову роль у забезпеченні прозорості та ефективності прийнятих державою та партнерами рішень. Серед таких функцій можна назвати:

• моніторинг якості планування та використання коштів на відбудову, які здійснюються державним або місцевими бюджетами

• моніторинг ефективності окремих проєктів та програм

• розробка системи управління фінансовими ризиками

• підготовка рекомендацій щодо оптимізації витрат та збільшення ефективності використання коштів на відновлення

• моніторинг виконання та підготовка рекомендацій щодо удосконалення плану відновлення України.

Маючи багаторічний досвід співпраці між владою та громадянським суспільством у сфері управління публічними фінансами, Україна зможе забезпечити прозорість, ефективність та відповідальність у використанні публічних коштів на відбудову. Відкритий бюджет та досвід використання сучасних інструментів аналітики даних є необхідною запорукою та вже існуючим фундаментом для цього.