​Фірма, пов'язана з експрем'єром Азаровим, намагається відсудити гроші в Укренерго за підтримки чиновників Міненерго, - "Схеми"

У пресслужбі "Укренерго" повідомили , що вже звернулися до СБУ та НАБУ із заявами про вчинення злочину.

Фірма, пов’язана з колишнім прем’єр-міністром України, підозрюваним у держзраді Миколою Азаровим, намагається відсудити в НЕК "Укренерго" 150 млн гривень і допомагають їй у цьому нинішні посадовці Міністерства енергетики.

Як ідеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода), згадана фірма уже вдруге намагається стягнути з державної енергокомпанії гроші за електропідстанцію, яку побудували 10 десять років тому. Йдеться про переуступку боргу з ознаками фіктивності.

Електропідстанцію "Придунайська" у Одеській області збудувала фірма "Зв’язоктехсервіс" з орбіти Азарова. Об'єкт зводили для розвитку бізнесу братів Андрія та Сергія Клюєвих. Останні за рахунок держави будували мережу сонячних електростанцій по всій Україні.

Укрененерго не повністю розрахувалося за зведену електропідстанцію "Придунайська" - зі 100 млн грн залишилося сплатити ще 55. Цей залишок і ще близько сотню мільйонів гривень можливих штрафів мали стягнути з державної компанії.

У 2019 році Укренерго визнало борг і уклало наближеною до Азарова структурою мирову угоду. Щоправда, держкомпанія зобов'язалася сплатити борг у розмірі 47 млн замість 55, бо "Зв’язоктехсервіс" зі свого боку відмовився від штрафних та інфляційних нарахувань через прострочення термінів оплати.

Укренерго перерахувало ці кошти. Однак нині стягнути мільйони з НЕК намагається інша структура - "Ай-Тек-Україна". Ця фірма у 2022 році звернулися до суду, заявивши, що вони є стороною у справі та заперечує проти затвердження мирової угоди.

Попри зміну власників, "Ай-Тек Україна" від початку має російське коріння; нині вона записана на двох українців, зареєстрованих в Києві та області. Керівник компанії – "менеджер Азарова-молодшого" Владислав Низовський.

Інший зв'язок журналісти знайшли через громадську організацію "Голосіївська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту", яку теж очолює Низовський, а одним із засновників є Гліб Лєшков. Останній перебував на керівних посадах у компаніях з будівельної групи "Розвиток" сина Азарова.

"Ай-Тек Україна" заявила, що у 2016 році був укладений договір, згідно з яким "Зв’язоктехсервіс" нібито продав їй право вимагати борг з Укренерго.

Щодо ролі чиновників із Міненерго у цій справі, то у 2022 році відомство провело внутрішній аудит НЕК і назвало розрахунок із "Зв’язоктехсервісом" "безпідставним", натомість "ввело у гру" "Ай-Тек Україну" - начебто саме цій фірмі слід було сплачувати заборгованість.

Головним аудитором Міненерго на той час був Максим Пономарьов, який досі працює в Міненерго та очолює департамент внутрішнього аудиту міністерства. Раніше, за інформацією "Схем", він представляв в суді інтереси "Ай-Тек Україна".

Якщо суд визнає, що перехід права вимагати борг від однієї фірми до іншої (усі з орбіти Азарова) є законним, то НЕК доведеться знову сплатити півсотні мільйонів гривень, а також ще близько сотні мільйонів гривень ймовірних штрафних санкцій.

У пресслужбі "Укренерго" повідомили , що вже звернулися до СБУ та НАБУ із заявами про вчинення злочину.

Нагадаємо, нещодавно розслідування встановило, що стратегічні об’єкти України, серед яких - Укренерго, Укрзалізниця, Укрпошта, аеропорт Бориспіль, нині окупований бердянський порт, прибирали раніше і продовжують прибирати тепер клінінгові компанії, пов'язані з російським бізнесменом білоруського походження Едуардом Апсітом.