Також 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг.

Верховна Рада скасувала 2% єдиний податок.

«Після довгих дискусій Парламент підтримав в цілому податковий закон 8401. Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ», — написав нардеп Ярослав Железняк.

За закон в цілому проголосували 239 нардепів.

По фракціях: «Слуга народу» - 179, «Європейська солідарність» — 0, «Батьківщина» — 0, група «Платформа за життя та мир» — 20, група «За майбутнє» — 4, фракція «Голос» — 8, група «Довіра» — 14, група «Відновлення України» — 8, Позафракційні — 6.

Фото: Ярослав Железняк

«Редакція до другого читання передбачає:

З 1 серпня 2023 р. скасовується 2% єдиний податок.

Але закон врегульовує перехід з 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 р. перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 р. на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 01.09.2023 р., такий платник вважатиметься платником ЄП з 01.08.2023 р.», — пояснив нардеп.

За його словами, з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

«Повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій)».

Також законом передбачено:

«технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) — не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

«Майже всі норми вступають в силу з 1 серпня, крім вказаних інших дат», — додав він.

Докладніше про скасування єдиного податку в 2% читайте в нашому матеріалі “Зіграти на 2%. Хто скористався податковим поспіхом уряду?”