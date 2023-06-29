Рада запровадила електронну марку акцизного податку

Електронна марка з 1 січня 2026 року надасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет в єдиній електронній системі.

Верховна Рада України на засіданні 29 червня проголосувала за Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

За закон в цілому проголосували 252 народних депутатів.

"Незаконне виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у багатьох аспектах: по-перше, негативно впливає на сферу суспільного інтересу – сприяє зростанню випадків алкоголізму та поширенню тютюнопаління, в тому числі, серед вразливих груп населення; по-друге, призводить до зменшення податкових надходжень до бюджету. З огляду на це, необхідно вживати додаткових заходів, спрямованих на протидію вказаним вище явищам, зокрема, шляхом визначення правових та організаційних засад цифрової ідентифікації, забезпечення електронної простежуваності, обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка покликана посилити контроль за обігом таких підакцизних товарів", – зазначено у пояснювальній записці.

Закон передбачає створення Електронної системи обігу підакцизних товарів.

Реалізація Закону щодо запровадження електронної акцизної марки дозволить вивести контроль за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво збільшити показники сплати податків та надходжень до Державного бюджету України.

"Водночас реалізація Закону потребуватиме фінансування з Державного бюджету України в частині удосконалення інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства цифрової трансформації України та Державної податкової служби України", – наголошують депутати.

Нагадаємо, нещодавно у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.

У червні президент України пообіцяв радикальну податкову реформу після війни. Він анонсував "важливі фінансові новації, включно з податковими".