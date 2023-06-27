Україна хоче взяти пільговий кредит від МБРР на суму $70 млн і грант на $152,5 млн

Кабмін затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Як розповів на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.

"Тобто, більш ніж 8 млрд грн зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, аби якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що наразі за програмою єВідновлення подано 21 600 заяв. "І лише 378 заяв передано на виплату. Лише 2%. Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити процес", - підкреслив глава Кабміну.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками лондонської Конференції з відновлення України наша держава отримала десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Також на конференції узгодили дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди.

Тим часом на Київщині вже відновили понад 12 000 із 27 226 об’єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії росіян.