Україна буде застосовувати прийняті в ЄС підходи щодо класифікації товарів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, реалізація якої сприятиме однаковому з Євросоюзом застосуванню підходів щодо класифікації товарів.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

Сьогодні уряд прийняв постанову “Про внесення зміни до порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”.

Зазначається, що проєкт цієї постанови розробив Мінфін для забезпечення імплементації до українського законодавства положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

“Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови, уряд доручив Держмитслужбі забезпечити:

оприлюднення переліку чинних рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС, передбачених у відповідних актах права ЄС на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та актуалізувати його не рідше ніж раз на квартал;

підготовку та оприлюднення інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД;

доопрацювання відповідного програмного забезпечення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель.