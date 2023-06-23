Посли Євросоюзу затвердили рішення, необхідне для збільшення виробництва боєприпасів

Це дозволить, зокрема, краще підтримувати Збройні Сили України.

Посли Європейського Союзу затвердили мандат на переговори з Європарламентом щодо Регламенту ASAP.

Про це йдеться в дописі шведського головування в Раді Євросоюзу у твітері.

ASAP - це “Акт про підтримку виробництва боєприпасів”, спрямований на виробництво мільйона боєприпасів протягом одного року.

Таке рішення послів "сприятиме нарощуванню потужностей ЄС з виробництва боєприпасів, дозволяючи його оборонній промисловості краще підтримувати Збройні Сили України та держав-членів", - зазначила шведська сторона.

Нагадаємо, на початку червня Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України. Ухвалений закон має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції.