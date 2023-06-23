Китайська автомобільна компанія Geely потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни, - НАЗК

Станом на травень цього року мережа офіційних дилерів Geely представлена у 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Агентства.

У НАЗК наголосили, що поки більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припиняють продажі на російському ринку після вторгнення в Україну, Geely продовжує сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

Компанія володіє декількома брендами, серед яких Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility. Geely продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в Росії. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely була представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

"Так, продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол. США", - зазначили у НАЗК.

Наразі жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було, додали в Агентстві.

Нагадаємо, раніше у перелік потрапила китайська корпорація Xiaomi, а також китайська компанія ComNav Technology, що постачає РФ обладнання для дронів і ракет.