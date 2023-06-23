Кадрові рішення будуть, – Зеленський про розгляд на РНБО ситуації з укриттями

Які саме – поки не уточнив.

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення за результатами розгляду Радою нацбезпеки і оборони ситуації з укриттями по країні.

Про стан укриттів доповіли міністр з питань стратегічної промиловості Олександр Камишін (щодо Києва) та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (щодо решти країни). Про це президент повідомив у відеозверненні за результатами засідання.

"Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", – запевнив він.

Приміщення укриттів, які незаконно були виведені з власності громад, будуть повертати через суд – нині вже є понад 400 відповідних позовів по країні.

Премʼєр Денис Шмигаль доповів щодо ситуації зі станом мостів, зокрема в Києві. РНБО вирішила створити комісію для перевірки всіх шляхопроводів по всій Україні.

Стосовно судів Зеленський зазначив, що приклад уже колишнього голови Верховного Суду та інші подібні ситуації вимагають жорсткішої політики щодо вимог до всіх суддів. Верховна Рада звернулася до РНБО із пропозиціями посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення в сфері правосуддя – від 10 до 15 років з конфіскацією майна для тих, хто вимагає та бере хабарі. Також пропонують перевірки доброчесності суддів не лише перед призначенням. Крім того, хочуть розширити застосування суду присяжних.

Окремо обговорили захист прав бізнесу в судах.

Також на РНБО розглянули питання євроінтеграції. Обговорили завдання, які держава повинна виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ у Євросоюз.

Президент не уточнив, кого саме стосуватимуться кадрові зміни у контексті неготовності укриттів. У ЗМІ ширилася інформація, що посади можуть втрати і голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, і голова КМДА Віталій Кличко – у звʼязку з загибеллю трьох людей під закритим укриттям поліклініки в Києві.

Позбавити Кличка посади очільника КМДА не так просто, як голів ОВА, оскільки Конституційний суд зазначав, що очолювати міську державну адміністрацію може лише обрана киянами особа, тобто мер.

За даними джерел LB.ua у владних колах, станом на 15 червня столичного очільника Віталія Кличка хотіли зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього не було.

21 червня після низки обшуків та затримань Кличко заявив про кампанію "з дискредитації" столичної влади. Поки що в справі про трагедію з загибеллю під укриттям під слідством перебувають декілька осіб: заступниця голови Деснянської РДА, охоронець поліклініки, який мав відкрити двері, керівник цієї поліклініки та директор Департаменту муніципальної безпеки.

Учора "Цензор нет" писав, що у п’ятницю за результатами засідання РНБО президент може ухвалити низку кадрових рішень щодо Києва. Зокрема, призначити голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма новим головою КМВА. Кім у коментарі LB.ua заявив, що вперше про таке чує. Джерела LB.ua у столичній владі повідомили, що призначення Кіма до КМВА є лише одним із варіантів, який обговорює центральна влада щодо кадрових змін у місті.