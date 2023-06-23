Десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, – Зеленський про підсумки Конференції з відновлення України

Також на конференції узгодили дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками лондонської Конференції з відновленняї Україна наша країна отримала десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомила пресслужба президента.

“Десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. П’ятсот компаній, готових інвестувати в Україну. Дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди. Систематизували з нашими парламентарями й урядовцями підсумки лондонської Конференції з відновлення України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступне завдання – реалізувати домовленості про страхування воєнних ризиків для інвесторів і допомогти першим компаніям зайти в Україну під ці гарантії безпеки.

Президент зауважив, що влада продовжує працювати над захистом бізнесу від чиновників, покращенням інвестиційного клімату та гарантуванням рівних умов для всіх учасників.

Нагадаємо, учасники лондонської Конференції з відновлення України планують виділити Києву 60 млрд доларів. Більшість грошей надійде з багаторічного фонду Європейського Союзу.

Брюссель запропонує використати прибутки від понад 200 млрд євро активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України. А голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів.