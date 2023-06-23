Учасники лондонської Конференції з відновлення України планують виділити Києву 60 млрд доларів

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 млрд доларів на потреби у відновленні й відбудові України.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на підсумковий документ конференції, текст якого є в її розпорядженні.

Зокрема, до цієї суми входять до 50 млрд євро з багаторічного фонду Європейського Союзу.

Ще 1,3 млрд доларів пообіцяли виділити США, а Великобританія - 3 мільярди доларів кредитних гарантій.

Також Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція заявила, що виділить Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови цього року.

"Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов'язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ", – йдеться в заяві.

Крім того, компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її потенціал у пріоритетних секторах. Йдеться про енергетику, технології, інфраструктуру та фінанси.

Так званий Український бізнес-компакт підписали майже 500 компаній з 42 країн світу. Їх загальна вартість активів становить понад 5,2 трлн доларів США, вони взяли на себе зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України.

Нагадаємо, Брюссель запропонує використати прибутки від понад 200 млрд євро активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України. А голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів.