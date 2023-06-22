Швейцарія виділить кошти для розмінування земель в Україні

Крім того, до 2028 року Швейцарія ухвалила рішення підтримати нашу державу на 1,8 млрд євро.

Цього року Швейцарія виділила щонайменше 18 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні, і плануємо постійно збільшувати цю підтримку.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Конференції з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні, йдеться на урядовому сайті.

Знешкоджуватиме боєприпаси, які не розірвалися, Швейцарський фонд розмінування, який працює в Україні з 2014 року. FSD працюватиме у Харківській області, особливо в міських районах, які сильно забруднені.

"Коли справа доходить до гуманітарного розмінування, ми знаємо, що це є ключ до відновлення та реконструкції в Україні... Швейцарія як нейтральна країна та депозитарій Женевських конвенцій має давні гуманітарні традиції. Захист цивільного населення у воєнний час є основою наших міжнародних зобов'язань", - сказав Кассіс під час виступу на URC2023.

Міністр додав, що Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування підтримає українську владу у розширенні програми протимінної діяльності.

"Крім того, до 2028 року Швейцарія вже ухвалила рішення підтримати Україну у розмірі 1,8 млрд євро як перший крок. Я також з нетерпінням чекаю на можливість взяти участь у Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування в Україні 11-12 жовтня 2023 року в Загребі", - наголосив Кассіс.

Нагадаємо, днями на Харківщині двоє людей постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів. Тим часом у Запорізькій області росіяни мінують земельні ділянки жителів.

Загалом нашій державі для розмінування може знадобитися, як зазначало британське Міноборони, щонайменше десятиліття. Для цього Україна, зокрема, просить у G7 техніку для розмінування.