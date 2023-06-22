Вибух газу в ресторані на північному заході Китаю вбив 31 людину напередодні тривалих святкових вихідних.

Про це пише Bloomberg.

Трагедія сталася в ресторані барбекю в Іньчуані, столиці регіону Нінся, в середу ввечері після витоку скрапленого нафтового газу. Ще семеро отримали поранення, зокрема одна людина у важкому стані.

Влада затримала дев'ятьох осіб, причетних до катастрофи, включно з менеджером ресторану, персоналом і власниками.

Китай вже стикався з такими інцидентами. Торік майже 16 людей загинуло в їдальні у південно-західному місті Чунцин. Тоді уряд оголосив про плани відновити тисячі кілометрів застарілих газопроводів.

Після вибуху в Іньчуані, населення якого становить близько 2,9 мільйона, президент КНР Сі Цзіньпін зажадав, аби влада доклала всіх зусиль для лікування поранених, а також заявив про необхідність посилення нагляду за безпекою.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у Києві в 16-поверховому житловому будинку стався вибух, спричинений, найімовірніше, витоком газу. Попередньо загинуло троє дюдей.