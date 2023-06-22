Від 1 липня цифровий COVID-сертифікат ЄС не діятиме, - МОЗ Фінляндії

COVID-сертифікат Євросоюзу запровадили у липні 2021 року.

Дія Регламенту про цифровий COVID-сертифікат ЄС закінчується 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальних справ та охорони здоров’я Фінляндії.

“У майбутньому цей сертифікат більше не використовуватиметься державами-членами ЄС спільно”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Фінляндія не вимагає сертифікатів COVID-19, але це може знадобитися для подорожей за певними напрямками.

COVID-сертифікат Євросоюзу запровадили у липні 2021 року. Він використовувався у понад 80 країнах світу, понад 50 держав використали цю технологію для перевірки подорожувальників.

Нагадаємо, на початку травня Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив про скасування статусу пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

З 11 травня у США скасували вимоги щодо вакцинації проти COVID-19 для туристів з-за кордону. Крім того, США скасували вимогу щеплення від коронавірусу для федеральних службовців, федеральних підрядників, викладачів і працівників медичних установ.

Раніше повідомлялось, що з 29 квітня Китай скасовує вимогу про обов’язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів. Для в’їзду в країну достатньо буде надати результати експрес-тесту на антиген коронавірусу.

Водночас, Кабінет Міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації і дію карантину на всій території України через COVID-19 до 30 червня.