Дочірня компанія Rheinmetall продавала запчастини для двигунів до Росії до червня минулого року

Rheinmetall заявляє, що вони вирішили виконати контракти, щоб уникнути штрафних санкцій.

Компанія MS Motorservice (дочірня компанія німецького збройового концерну Rheinmetall) постачала запчастини для двигунів до Росії після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що це відбувалось попри рішення припинити діяльність на російському ринку.

Компанія Rheinmetall визнала, що її дочірнє підприємство здійснило останні поставки до Росії в червні 2022 року.

Ці поставки відбувались в межах раніше укладених і оплачених контрактів. Постачання товарів за ними затягнулося, оскільки офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу.

Rheinmetall заявляє, що вони вирішили виконати контракти, щоб уникнути штрафних санкцій.

Раніше повідомлялось, що німецька компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні.

Співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, паралельно готуватимуть процес виробництва танків. Rheinmetall володітиме контрольним пакетом акцій нової компанії в розмірі 51% і здійснюватиме управління.