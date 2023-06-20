Порт "Південний" виключили із "зернової ініціативи", генсек ООН висловив стурбованість

Гутерреш закликав сторони "прискорити операції" та наполегливо "закликає їх зробити все можливе для забезпечення продовження дії цієї життєво важливої угоди, яка має бути продовжена 17 липня".

Порт "Південний" виключили із "зернової ініціативи". З цього приводу генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив стурбованість.

Про це йдеться на сайті ООН.

Також Гутерреш стурбований уповільненням темпів інспекцій суден, адже в результаті все це призвело до скорочення руху кораблів, що заходять та виходять із морських портів України і, як наслідок, скорочення постачання основних продуктів харчування на світові ринки.

"Експорт продовольства морським гуманітарним коридором значно скоротився з пікового значення в 4,2 млн метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку реалізації ініціативи минулого року", - йдеться в заяві Гутерреша.

Генеральний секретар закликав сторони "прискорити операції" та наполегливо "закликає їх зробити все можливе для забезпечення продовження дії цієї життєво важливої угоди, яка має бути продовжена 17 липня".

"Організація Об'єднаних Націй повністю віддана підтримці реалізації як Чорноморської ініціативи, так і Меморандуму про взаєморозуміння щодо російського експорту продуктів харчування та добрив, щоб експорт продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з Російської Федерації та України безпечно досягав ринків у всьому світі", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, минулого місяця Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість тим, що український порт Південний із 2 травня не приймав жодного судна в межах "зернової ініціативи".

На початку червня Росія таки відновила реєстрацію суден "зернового коридору", але з порушеннями. Так, РФ проігнорувала кораблі, які тривалий час очікували на перевірку.