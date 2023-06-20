Сьогодні, 20 червня, російська армія чотири рази обстріляла Нікопольщину у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Російські окупаційні війська випустили понад 20 снарядів з важкої артилерії по Нікополю й Марганецькій громаді, а також скинули боєприпас з БпЛА.

Внаслідок російської атаки постраждав 74-річний чоловік, якого шпиталізували з пораненням голови та струсом мозку.

Також обстрілами були пошкоджені їдальня, адмінбудівля, спортивний об’єкт, вісім приватних будинків, три автомобілі та дві лінії електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 20 червня, обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.