Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС без централізованого водопостачання залишилися Нікопольський і частково Криворізький райони, рятувальники щоденно здійснюють підвезення води.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Співробітники Служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно здійснюють підвезення води. 20 червня надзвичайники Дніпропетровщини підвозили технічну воду до населених пунктів Нікопольського району", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що пункти підвезення води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують питною й технічною водою комунальні служби та громадські організації.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що як заявила місцева влада, Кривий Ріг вже за три тижні може опинитися без води.

Втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС можуть до 800 тисяч людей. Серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів.