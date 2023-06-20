Україна вивезла з Угорщини трьох військовополонених, яких передала угорцям Росія

Полонені вже перебувають на українській території.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка.

Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів. Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Зі свого боку, український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. МЗС дізнався про передачу Будапешту українців угорського походження із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що вдалось ідентифікувати всіх українських військовополонених, але наразі цю інформацію не можна розголошувати.

19 червня МЗС України вчергове звернулося до Угорщини із вимогою негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, яких Будапешт без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивіз із Росії.