Росіяни додатково замінували ЗАЕС, - Буданов

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач станції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він зауважив, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони таким чином зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.

15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію, аби оцінити ситуацію після теракту Росії на Каховській ГЕС. Він зауважив, що при тій кількості води, яка є нині, станція може бути безпечною протягом деякого часу.