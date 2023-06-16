Енергоатом: рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний – 16,67 метрів

Цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС.

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Станом на 09:00 16 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 метрів. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,19 метрів.

“Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища”, – зазначили в Еенергоатомі.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, 6 червня в Енергоатомі повідомляли, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію, окуповану росіянами, аби оцінити ситуацію після теракту Росії на Каховській ГЕС. Він зауважив, що при тій кількості води, яка є нині, станція може бути безпечною протягом деякого часу.