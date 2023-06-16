Армія України провела наступальні дії на кількох напрямках, є успіхи біля Вугледара

Також захисники успішно вели наступальні дії східніше від Ступочок Донецької області, витіснили ворога з його позицій.

Українські війська продовжують наступальні та оборонні операції, попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога.

Сили оборони мають частковий успіх. На напрямках оборони жодної позиції не втрачено. Про це речник Генерального штабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине та Левадне-Старомайорське. Мали успіх у районі Вугледара на окремих діялнках", – сказав він.

Військові у ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах. Підрозділи Збройних Сили оборони України успішно вели наступальні дії східніше від Ступочок Донецької області, витіснили ворога з його позицій.

Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що триває наступ та оборонні дії на різних напрямках фронту. На кожному напрямку є просування близько кілометра.

Протягом тижня українські війська звільнили в Запорізькій та Донецькій областях сім населених пунктів, відновивши контроль на 103 квадратними кілометрами.