Сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запорізькому напрямку, – Громов

Один – на Мелітопольському, шість – на Бердянському напрямку.

Протягом тижня українські війська звільнили на Запорізькому напрямку сім населених пунктів, відновивши контроль на 103 квадратними кілометрами. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, цитує його Military Media Center.

Просування українських підрозділів вглиб оборони противника становило від 3 до 6,5 км. На Мелітопольському напрямку просування українських військ південніше села Мала Токмачка склало до трьох км. Взято під контроль 22 кв. км та звільнено село Лобкове.

На Бердянському напрямку українські воїни звільнили шість населених пунктів: Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Білогорівка. Контроль відновлено над 81 кв. км.

Нагадаємо, українські війська продовжують і оборонні, і наступальні дії та мають частковий успіх. На лініях оборони жодної позиції не втрачено.