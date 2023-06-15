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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі таки розпочав анонсований раніше візит на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Енергоатому.

“Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС”, − йдеться у повідомленні.

Очікується, що Гроссі проінспектує станцію після прориву Каховської дамби минулого тижня.

Гендиректор Атомного агентства прибув з робочим візитом в Україну 13 червня та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. На брифінгу глава МАГАТЕ заявив, що хоче особисто обговорити з “керівництвом” ЗАЕС заходи, які вживаються для запобігання екологічної катастрофи.

Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову з Гроссі. Тоді йшлося про масштабні наслідки терористичного акту Росії на Каховській ГЕС. Після перемовин очільник МАГАТЕ зазначив, що очолить ротацію місії Агентства на Запорізькій АЕС.

Наприкінці травня Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.