Екіпаж ББМ Bradley вижив після прямого влучання "Граду". Маляр розповіла подробиці

Екіпаж броньованого автомобіля Bradley, наданого Україні союзниками, вижив після прямого влучання по ньому з "Граду". Бійці успішно евакуювалися та продовжують виконувати завдання на іншій техніці.

Пошкоджений Bradley уже на ремонті. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в Теlegram.

На бойовому завданні ББМ із екіпажем з 47-ої бригади отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. У одного з воїнів легка контузія, повідомила Маляр.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість – не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", – зазначила заступниця міністра.

Маляр підкреслила, що не існує техніки, яку неможливо знищити, але існує техніка, яка рятує життя.

За даними CNN, Україна нещодавно втратила в боях близько 16 ББМ Bradley, що складає десь 15% від загальної кількості цих машин на озброєні. Ця техніка використовується для переміщення особового складу. Перші Bradley Штати відправили Україні в січні цього року. Це – основна бойова машина піхоти американської армії, писав "Мілітарний". Така ББМ оснащена 25-мм автоматичною гарматою, споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий – 600. В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.

Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.

Цього тижня США оголосили про надання додаткових Bradley Україні.