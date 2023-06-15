З початку проведення робіт із затоплених районів рятувальники евакуювали 170 людей, 7 з яких — діти.

На Миколаївщині залишаються підтопленими 109 будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

Наразі підтопленими залишаються 109 будинків, городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств.

Для ліквідації наслідків у м. Снігурівка працює оперативний штаб. Створено три робочі ділянки: у с. Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка.

З початку проведення робіт із затоплених районів рятувальники евакуювали 170 людей, 7 з яких — діти. Надано допомогу 270 громадянам.

До населених пунктів, які через підняття рівня води опинились відрізаними від адміністративних центрів, організовано доставку питної води та предметів першої необхідності.

Продовжуються роботи по відкачуванню води із затоплених підвалів та колодязів. Наразі вже відкачано 892 куб. м із 53 домоволодінь.

Нагадаємо, тим часом на Херсонщині минулої доби рівень води знизився на 48 см. З початку робіт рятувальники ДСНС евакуювали 2 782 людей та 264 тварин.