Головне за ніч та ранок. Четвер, 15 червня

Нічна ворожа повітряна атака, ракетні удари по Кривому Розі, 49 бойових зіткнень на сході, контрнаступальні дії Збройних Сил, втрати окупантів.

Уночі 15 червня з 00:20 по 04:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу “Shahed”.

Чотири літаки стратегічної авіації Ту-95мс здійснили чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині.

Іранські “Шахеди” противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», повідомили в Повітряних Силах.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках – минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Загалом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 червня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабної війни з Україною по сьогодні армія ворога втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

15 червня близько четвертої ранку у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що цієї ночі ворог атакував Кривий Ріг ракетами, ймовірно Х101/555. Три ракети поцілили по двох промислових підприємствах, які не є військовими об'єктами.

“Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив очільник ОВА.

На підприємствах виникли пожежі, є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

Упродовж доби 14 червня російські війська обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

"Рашисти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: одного ракетного, одного авіаційного та одну атаку з БПЛА”, – йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Шість обстрілів із РСЗВ ворог здійснив по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах.

Українські війська продовжують і оборонні, і наступальні дії та мають частковий успіх. На лініях оборони жодної позиції не втрачено, повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов. За його словами, наступальні дії сили оборони проводять на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках.

"На Бердянському напрямку бої тривають у районі Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районі Новоданилівки та Новопокровки", – сказав Ковальов.

На Бахмутському підрозділи ЗСУ вели штурмові дії за напрямами Роздолівка, Краснополівка та Верхівка-Ягідне. Мали успіхи.

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