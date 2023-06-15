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Учора Збройні сили знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків та вертоліт, – Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Учора Збройні сили знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків та вертоліт, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: gur.gov.ua

З початку широкомасштабної війни з Україною по сьогодні армія ворога втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 955 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14) од,
  • артилерійських систем – 3 793 (+10) од,
  • РСЗВ – 604 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 301 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1 199 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 519 (+3).

 

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.

 

 

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