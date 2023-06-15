Учора Збройні сили знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків та вертоліт, – Генштаб

З початку широкомасштабної війни з Україною по сьогодні армія ворога втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3 793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1 199 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).
Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.