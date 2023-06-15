Учора Збройні сили знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків та вертоліт, – Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках у Донецькій області.

З початку широкомасштабної війни з Україною по сьогодні армія ворога втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 955 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14) од,

артилерійських систем – 3 793 (+10) од,

РСЗВ – 604 (+1) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9),

крилаті ракети ‒ 1 199 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 519 (+3).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.