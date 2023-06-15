Колишній Головнокомандувач НАТО в Європі Брідлав закликав надати Україні далекобійні ракети

Саме далекобійні ракети можуть компенсувати нестачу літаків у ЗСУ.

Україна має отримати від союзників далекобійні ракети. Це прискорить українську перемогу та в короткостроковій перспективі може компенсувати нестачу військово-повітряних ресурсів ЗСУ.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я вважаю, що Україна має гарні, втім не ідеальні, сухопутні ресурси. І перше, що я хотів би відзначити, що в загальній картині не вистачає точних далекобійних вогневих засобів – я би сказав прямо, ATACMS та подібних до них”, - сказав колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал у відставці Філіп Брідлав.

Колишній генерал наголосив на важливості надання Україні Великобританією ракет Storm Shadow. Втім, цього недостатньо, і ракети ATACMS в короткій перспективі можуть надати більше можливостей.

Раніше повідомлялось, що надані Великобританією далекобійні ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат.