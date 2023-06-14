Аліна Михайлова з родиною Дмитра Коцюбайла ініціювали стипендію його імені в Українському католицькому університеті

Аліна Михайлова та родина загиблого героя України Дмитра Коцюбайла ініціювали стипендію його імені в Українському католицькому університеті.

Про це повідомила Аліна Михайлова.

“Перемога України - це вільна, незалежна, успішна, процвітаюча держава. Вона неможлива без освічених громадян, готових цій державі служити. Це була мрія Да Вінчі. Це - моя мрія”, - написала Михайлова.

Вона повідомила, що стипендію вручатимуть студентам, які засвідчили своє служіння Україні активною волонтерською діяльністю, підтримкою військових, ветеранів, їхніх сімей.

Стипендійний фонд складатиме 100 тис. доларів.

“За ці кошти студенти, що доведуть свою відданість ідеї служіння зможуть навчатись в одному з найкращих університетів України. А далі - застосовувати свої знання та навички, розбудовуючи державу”, - зазначила Михайлова.

Наречена Дмитра Коцюбайла просить долучитись до створення цієї стипендії, оскільки треба зібрати кошти в стипендіальний фонд.

Нагадаємо, 7 березня на війні проти окупантів загинув Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

21 квітня у Львові відкрили фонтан, присвячений Герою України Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни.