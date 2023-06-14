Головне за день. Середа, 14 червня

День жалоби в Одесі, наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 39 бойових зіткнень на сході. Яким запам’ятається 476-й день повномасштабної війни.

Увечері по всій Україні кілька разів поспіль оголошували повітряну тривогу. Наразі триває повітряна тривога, оголошена близько опівночі через зліт Міг-31к – винищувачів, які є потенційними носіями гіперзвукових ракет «Кинджал».

15 червня в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих сьогодні вночі від ракетного удару окупантів.

"З метою вшанування пам’яті загиблих у ніч на середу, 15 червня оголошено у місті Днем жалоби", - повідомили в мерії.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста, незалежно від форми власності, рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках - тривають бої, за добу відбулось 39 бойових зіткнень.

Ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 районів зосередження живої сили, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 червня – в нашій новині.

Українські сили під час контрнаступу мають в рази менші втрати порівняно з окупантами, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог, щоб прогнозувати подальші дії на полі бою.

"Загалом упродовж всієї війни у нас в рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз – приміром, за минулий тиждень. У нас фактично два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ. Це "Хортиця" і "Таврія". По "Хортиці" – у ворога загиблих у 8,73 разів більше, майже в дев’ять разів. Якщо говорити про "Таврію" – там загиблих у ворога в 5,3 разів більше, ніж у нас", – зазначила Маляр.

Заступниця міністра застерегла, що росіянам вигідно нагнітати тему втрат з метою деморалізації українського суспільства, щоб "боляче влучити по мобілізації", а також щоб підняти дух російських загарбників.

У Херсоні рятувальники продовжують евакуаційні заходи та відкачують воду з підвалів, цокольних поверхів, укриттів, повідомила пресслужба ДСНС.

“За два дні вже відкачали води понад 37 тисяч тонн з 157 будинків”, - зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

Він наголосив, що один із пріоритетних напрямків - це обстеження та розмінування обʼєктів критичної інфраструктури, житлово-комунальної сфери та територій після сходження води.

В окупованій Голопристанській громаді наразі відомо про шістьох загиблих внаслідок підтоплення.

Про це повідомляє Голопристанська МВА.

В місті Гола Пристань рівень води в районі східної частини залишається значним, що заважає доступу до домоволодінь. Рівень води в деяких частинах складає до 1 м.

Докладніше про ситуацію в Голопристанській громаді станом на ранок 14 червня — в нашій новині.

Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень.

Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець із посиланням на дані системи Prozorro.

"Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 грн. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок!?", – написав він у фейсбуці.

У системі Prozorro закупка зазначена як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Нагадаємо, що в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

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