На напрямку "Хортиця" у ворога загиблих майже в дев’ять разів більше, ніж у нас, - Маляр

Українські сили під час контрнаступу мають в рази менші втрати порівняно з окупантами.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що під час війни жодна із сторін не оприлюднює дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог, щоб прогнозувати подальші дії на полі бою.

"Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз – приміром, за минулий тиждень. У нас фактично два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ. Це "Хортиця" і "Таврія". По "Хортиці" – у ворога загиблих у 8,73 разів більше, майже в дев’ять разів. Якщо говорити про "Таврію" – там загиблих у ворога в 5,3 разів більше, ніж у нас", – зазначила Маляр.

Маляр застерегла, що росіянам вигідно нагнітати тему втрат з метою деморалізації українського суспільства, щоб "боляче влучити по мобілізації", а також щоб підняти дух російських загарбників.

Раніше у Силах оборони закликали українців з розумінням ставитися до затримки деякої інформації про події на фронті, оскільки пауза дає можливість українським військовим вивчити і врахувати реакцію ворога.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри.