У Силах оборони закликали з розумінням поставитися до затримки даних про контрнаступ

Притримуючи новини, ми не програємо в інформаційному полі, заявив речник ЗСУ.

У Силах оборони закликають українців з розумінням ставитися до затримки деякої інформації про події на фронті, оскільки пауза дає можливість українським військовим вивчити і врахувати реакцію ворога.

Про це у facebook сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Звертаємо увагу на доречність затримки деякої інформації з військової оперативно-тактичної точки зору, оскільки пауза дає можливість вивчити реакцію ворога, його вкиди, фейки, маніпуляції і оперувати цим з врахуванням наших інтересів. Притримуючи ті чи інші новини, ми не програємо в інформаційному полі, треба чітко розуміти, що кількість і яскравість російських воєнкорів не означає, що вони переважають», - підкреслив речник.

Нагадаємо, що як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив інформаційну стриманість України щодо контрнаступу.