Гарантії безпеки від НАТО мають захистити Україну від нової війни, - Столтенберг

Завдяки допомозі, що надана союзниками, Україна розпочала масштабний наступ, просувається вперед та звільняє свої території.

Гарантії або завірення безпеки, які НАТО і окремі країни-союзниці можуть надати Україні після завершення війни, мають посилити спроможності ЗСУ та убезпечити Україну від нового нападу Росії.

Про це заявив на пресконференції у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

Він також наголосив, що завдяки допомозі, що надана союзниками, Україна розпочала масштабний наступ, просувається вперед та звільняє свої території.

Нагадаємо, що перед самітом у Брюсселі Столтенберг і президент США Джо Байден говорили про підтримку України. За словами Столтенберга, на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні, лідери НАТО посилять підтримку нашої країни.