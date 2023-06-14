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Із звільнених населених пунктів Донеччини вивезли 30 людей

У Благодатному з 370 будинків приватного сектору вцілілих зараз не більше 20%.

Із звільнених населених пунктів Донеччини вивезли 30 людей
Фото: Facebook Павла Кириленка

З деокупованих населених пунктів Донеччини евакуюють місцевих через постійні ворожі обстріли. 

Про це повідомив під час брифінгу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНІАН.

"Благодатне, Сторожове, Нескучне, Макарівка… Вони є наразі деокупованими. Там тривають заходи з зачистки від залишків збройних сил Російської Федерації… Зараз триває евакуація населення, яке лишалось у тих населених пунктах - їх невелика кількість. Станом на ранок евакуйовані 30 осіб. Одна людина з інвалідністю", - сказав він. 

За словами Кириленка, це люди похилого віку, маломобільні.

"У Волноваському районі йдуть активні  бойові дії, відбуваються постійні обстріли, до лінії фронту - до 1,5 тис метрів… Ворог насипає вогнем, тому що лютує, що вибитий зі своїх позицій", - пояснив голова ОВА.

Кириленко зазначив, що зокрема у Благодатному з 370 будинків приватного житлового сектору вцілілих зараз не більше 20%. 

"При цьому ці 20% частково пошкоджені. 80% фактично зруйновані вщент", - заявив він.

Всім евакуйованим надаються допомога та продукти харчування. Для них підготовлені місця довготривалого перебування за межами області, тому що в самій області немає жодного населеного пункту, де б люди були у безпеці. 

Нагадаємо, що о п’ятій ранку 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці Донецької області. Попередньо внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення.

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