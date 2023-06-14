На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.

Працівники НПП "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх і знайшли працівники нашого парку", - йдеться в повідомленні.

На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.

Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках).

"Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - зазначили в НПП.

Наразі триває робота з документування та обрахунку шкоди, нанесеної довкіллю через терористичну атаку на Каховську ГЕС.

Нагадаємо, що Киян закликають брати додому тварин, яких врятували на Херсонщині.