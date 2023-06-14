Працівники НПП "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя.
Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх і знайшли працівники нашого парку", - йдеться в повідомленні.
На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.
Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках).
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"Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - зазначили в НПП.
Наразі триває робота з документування та обрахунку шкоди, нанесеної довкіллю через терористичну атаку на Каховську ГЕС.
Нагадаємо, що Киян закликають брати додому тварин, яких врятували на Херсонщині.