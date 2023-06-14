Кілька країн НАТО ухвалили рішення про навчання українських пілотів, - Столтенберг

Після цього НАТО перейде до обговорення передачі винищувачів.

Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Про це заявив на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує РБК-Україна.

"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи (йдеться про "Рамштайн" - ред.)", - розповів Столтенберг.

Він також зазначив, що після вирішення всіх питань, пов'язаних з навчанням українських пілотів, НАТО перейде до обговорення передачі винищувачів Україні.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Нідерландів повідомила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже цього літа. Навчання розпочнеться для двох груп по 12 українських пілотів, які мають досвід управління радянськими МіГ-ами.

До цього президент України заявив, що є держави, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16, є домовленість про "потужну" кількість літаків.